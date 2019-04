"Jefferson Farfán está harto que se le vincule con Yahaira Plasencia" contó el Zorro Zupe

Después de especularse que la cantante Yahaira Plasencia habría viajado a Madrid y posteriormente a Rusia para reencontrarse con Jefferson Farfán, el ‘Zorro Zupe’ reveló que el futbolista está ‘harto’ de que lo sigan vinculando sentimentalmente con la salsera.



“El día que escuché eso (posible encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson), lo llamé (a Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella (Yahaira) viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así”, expresó ‘Zupe’.



“Espero que no tropiece otra vez con la misma piedra, después de lo que claramente todos hemos visto que pasó (supuesta infidelidad de Yahaira con Jerson Reyes). No creo que sea tan ‘pelotudo’”, acotó.



¿Piensas que Yahaira saca provecho con las especulaciones de un posible reencuentro con Jefferson?

Opino lo mismo que dijo ‘Cuto’ Guadalupe (señaló que Yahaira siempre utiliza a Farfán para dar que hablar). Todo es marketing, ella (Plasencia) también quiere desfilar por una alfombra roja como Daniela Darcourt, que es la que está sonando ahora y no por sus escándalos o amores. Eso (éxito de Daniela) la debe tener loca (a Yahaira).