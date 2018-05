Jefferson Farfán: Imitador Miguel Moreno asegura que jugador 'se vacila' cuando lo parodia [VIDEO y FOTOS]

El humorista e imitador Miguel Moreno se disculpó con ‘quienes se sintieron ofendidos’ por la imitación que hizo de Jefferson Farfán en el canal Fox Sports Perú, pues en redes sociales lo criticaron e incluso, el Ministerio de Cultura -mediante un comunicado- dijo que ‘refuerzan estereotipos racistas contra la población afrodescendiente’.



Miguel, mucha gente ha rechazado tu imitación a Jefferson Farfán...

Primero, quiero empezar ofreciendo mis disculpas a quienes se sintieron ofendidos por mi imitación. Lo único que hago es personificar y contar chistes de actualidad sin ánimos de ofender o humillar a alguien.



¿Seguirás haciendo la imitación?

La hago hace ocho años y nunca he tenido problemas. Incluso, el mismo Jefferson Farfán me ha dicho que se vacila con mi imitación, su mamá también. Alguna vez imité a Advíncula y confieso que tal vez ahí se me pasó la mano, pero él me escribió diciendo que se había matado de la risa.



Mucha gente te tilda de racista...

Cómo puedo ser racista, si mi apellido es Moreno y mis raíces son provincianas. Yo soy de todas las sangres.



¿Es verdad que te han amenazado?

Sí, me han escrito en mis redes, saben la dirección de mi casa y dicen que me golpearán. Pueden criticarme, pero buscarme para golpearme no lo voy a permitir.

Miguel Moreno imitó a Jefferson Farfán y le llovieron críticas de todos lados.