¡CONFIRMADO! Jefferson Farfán e Ivana Yturbe revelan que están saliendo | VIDEO

Ya no lo ocultan más. Hace unos días, Jefferson Farfán le contó a Rodrigo González que se estaba conociendo con Ivana Yturbe. Sin embargo, todo parece indicar que ese acercamiento ya llegó al siguiente nivel y ambos ya están en saliditas románticas.

Así lo informó Jazmín Pinedo durante el segmento 'Espectáculos' de Latina. La 'chinita' contó que tenía el permiso de una de las partes para contar que ambos se encuentran muy ilusionados con la relación que está naciendo entre ellos.

Según Jazmín Pinedo, el último viernes Ivana Yturbe la invitó a cenar para conversar. Grande fue la sorpresa de la conductora cuando encontró en el lugar a Jefferson Farfán. Aunque no le dijeron nada en ese momento, para la chinita quedó claro que ya no había solo una amistad entre ellos.

"Entro a un box privado del restaurante, me encuentro con Ivana Yturbe, pero ella no estaba sola. Estaba muy bien acompañada. Entro, me siento y converso y ellos ya no tuvieron que decirme nada porque claramente estos ojos pudieron observar que ya no existe solamente una amistad entre ellos", declaró Jazmín Pinedo.

La conductora de 'Espectáculos' señaló que lo de ellos no solo es algo de verano, ni una amistad solamente. Por eso, le pidieron a Jazmín Pinedo que informe que efectivamente están saliendo oficialmente y, aunque no puede señalar que están enamorados, la chinita los ve muy ilusionados.

Una de estas dos personas involucradas me acaba de dar la venia para contar a todo el público que, efectivamente, ya pueden dejar de especular si solamente son amigos, o si solo se conocieron en el verano. Efectivamente Jefferson Farfán e Ivan Yturbe están saliendo oficialmente", puntualizó Jazmín Pinedo.



Recordemos que, una semana antes de fin de Año, Ivana Yturbe confirmó su ruptura con Mario Irivarren de manera definitiva a través de un comunicado, cuando recién se especulaba sus saliditas con Jefferson Farfán.

Pese a los rumores, la modelo no se refirió al futbolista, lo que aumentó más aún los rumores de un posible romance. Se supo luego que Ivana Yturbe viajó a Trujillo para pasar tiempo en compañía de Jefferson Farfán.

Aunque ambos no pasaron Año Nuevo juntos, por un supuesto quiebre en la salud de Ivana Yturbe, lo cierto es que luego de eso, Jefferson Farfán y la 'princesita inca' continuaron saliendo. El último evento en el que coincidieron fue en el cumpleaños del Zorro Zupe.