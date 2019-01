¿Jefferson Farfán e Ivana Yturbe podrían formalizar su relación esta semana? 

El ‘Zorro Zupe’ , amigo de Jefferson Farfán, contó que el futbolista y la modelo Ivana Yturbe podrían dar ‘una sorpresa’ en los próximos días.



“Esta semana me esperaba otra noticia, todo indicaba que ellos iban a lograrse. No sé qué pasó, no he hablado con Ivana, conversé un poquito con Jefferson para juntarnos esta semana, pero creo que por ahí nos podemos llevar una sorpresa... Esto sería algo que no estamos esperando. ¿Farfán con Ivana juntos? De repente”, sostuvo Ricardo Zúñiga.



Asimismo, ‘Zupe’ contó detalles sobre el acercamiento entre la popular ‘Foquita’ y la ‘ojiverde’.



“Él nunca me pidió que le haga el ‘bajo’, esta vez no soy el ‘Celestino’. A Jefferson lo conoció por el mes de agosto o julio. Cómo no le va a gustar si la niña (Ivana) es bien bonita”, manifestó y añadió que Mario Irivarren fue el que decidió terminar con Ivana Yturbe.



“Ella lloró, no quería salir y me contó que la terminaron”, añadió.



JUNTOS EN AVIÓN

​

En tanto, el programa ‘Instarándula’ difundió unas imágenes en las cuales se le ve a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe juntos en un vuelo, que habría sido el que tomaron a su retorno de Trujillo, ciudad a donde viajaron por la Noche Blanquiazul.



‘MELCOCHA’ ACONSEJA A ‘FOQUITA’



Por otro lado, el cómico ‘Melcochita’ le recomendó a Jefferson Farfán que no se exponga tanto con las chicas, pues solo buscan su ‘fama y dinero’.



“Él tiene derecho a salir porque está de vacaciones, pero no puede abusar. Además, debe cuidarse de las chicas que solo lo buscan por un poco de fama y dinero... si sigue así, va a terminar como el ‘Loco Vargas’, que no juega y no tiene ni club”, señaló el cómico.