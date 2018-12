"Si Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están solteros, a ser felices", dijo Jamila Dahabreh

Los rumores de un romance entre el futbolista Jefferson Farfán y la modelo Ivana Yturbe cada vez crecen más.



Incluso, en ‘América espectáculos’ se afirmó que la parejita muy pronto oficializaría la relación y que recibirían la llegada del 2019 juntos.



Desde que Jefferson Farfán llegó a Perú, a pasar sus vacaciones, ha sido visto en varias oportunidades al lado de la expareja de Mario Irivarren.



Hace un par de semanas estuvieron en la discoteca ‘Resident’, en un box privado, y cuentan los asistentes que se les vio bailando toda la noche.



Ivana Yturbe también visitó la casa de playa de Jefferson Farfán y como si fuera poco, la modelo fue la invitada especial a la inauguración del nuevo ‘bunker’ de la ‘Foquita’, junto al ‘Zorro Zupe’.



Además, ayer el jugador viajó a Trujillo para las celebraciones de ‘La noche blanquiazul’ y se dice que Ivana Yturbe tomó un vuelo privado a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ para estar junto a él.



‘ESTÁN SOLTEROS’



Por otro lado, la modelo Jamila Dahabreh, amiga de Jefferson Farfán, dijo que el jugador está soltero y tiene derecho de salir con quien quiera.



También contó que ha visto a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe en las discotecas, pero no en actitudes cariñosas.



Jefferson está en Lima, ¿ya te invitó a conocer su nuevo ‘bunker’?

​No, no me ha invitado.



¿La amistad continúa?

Sí, claro, siempre hemos sido amigos. Todo bien, me imagino que en algún momento (se dará).



Se dice que está saliendo con Ivana...

La verdad, no sé si están saliendo.



¿Los has visto juntos en las discotecas?

O sea, todo el mundo está ahí, pero no los he visto en una situación comprometedora.



¿Crees que Ivana sea la chica ideal para él?

No la conozco, de verdad... no quiero opinar mucho de ese tema, pero creo que todo el mundo tiene derecho; si están solteros, a ser felices.



Que siga haciendo casting...

Sí, está en todo su derecho.