¿Jefferson Farfán y Jamila Dahabreh mantienen una amistad o algo más? La modelo habla del tema [VIDEO]

La modelo Jamila Dahabreh reiteró que solo mantiene una relación amical con el futbolista Jefferson Farfán, con quien se le vincula sentimentalmente. Sin embargo, añadió que le gustaría viajar a Rusia en junio próximo para ver jugar a la selección en el Mundial.



“ Jefferson Farfán es mi amigo, nada más. No sé por qué me vinculan con él, no es que no sea mi tipo de hombre, pero solo es mi amigo. Nunca hemos tenido nada, porque nos conocemos desde hace muchos años y mantenemos una bonita amistad”, comentó Jamila Dahabreh.



Además, lanzó elogios para Jefferson Farfán a raíz de que se difundió una fotografía de él, a quien solo se le ve en prendas íntimas. “Se ve que está buena su dieta, ja, ja”, señaló Jamila Dahabreh.



Como se sabe, los rumores de un romance entre la modelo y Jefferson Farfán surgieron cuando ella estuvo celebrando la clasificación al Mundial junto al futbolista, después del triunfo ante Nueva Zelanda en noviembre del año pasado.

La que se habría puesto celosa es Yahaira Plasencia. ¿Te molesta que ‘stalkee’ (mire) tus redes sociales?

Es indiferente para mí, no la conozco y no existe en mi vida. Que no se pongan celosas, solo es mi amigo.



¿Pagarías por escuchar cantar a Yahaira?

No, porque (la salsa) no es mi estilo de música.



¿Es verdad que viajarás a Rusia para el Mundial?

Vamos a ver. Si me invitan, ja, ja, ja. Me encantaría ir.