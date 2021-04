La joven que le dijo a Jefferson Farfán que era su ‘amor platónico’ en el comercial de una entidad bancaria, Jordana Ramos Arte (27), charló con Trome y contó que apenas vio al futbolista sintió que el corazón le estallaba y tuvo ganas de atravesar la mica para ‘chapárselo’.

Cuéntame de ti, Jordana...

Tengo 27 años, soy mamá y actriz egresada del Club de Teatro de Lima. Antes del coronavirus cantaba en la orquesta The Blue Band y también soy maquilladora.

¿Cómo fue la convocatoria para grabar el spot?

Me llamaron de la productora, pautearon lo que iba a decir, me dijeron: Jordana hoy solo serás Jordana en un día común y corriente que necesita ir a hacer el pago de luz al banco, yo te diré que tengo problemas en el sistema y que mi compañero te atenderá, recuerda que tu misión es pagar el recibo de luz. Estaba algo desencajada, pero dije bueno seré yo. Entonces empezamos la escena y cuando entra el otro chico que iba a atenderme, yo estaba leyendo los folletitos hasta que escucho: ‘Hola, buenas tardes en qué te puedo ayudar’.

Casi te desmayas, ¿en realidad es tu amor platónico?

¡Sí! Cuando alcé la mirada casi me da un infarto. Quería traspasar la mica para chapármelo. Se me salía el corazón, me gusta el fútbol y soy aliancista por él.

¿Sufriste cuando estuvo con Yahaira Plasencia?

Con cada amor que tuvo, pero así es la vida, a veces se gana o se pierde, ja, ja, ja.

¿Luego de la grabación tuvieron oportunidad de compartir?

No, apenas hubo tiempo para la foto, pero noté que es sencillo, amable, algo tímido y huele riquísimo, es superchurro. En mi casa y trabajo me ‘vacilan’ y dicen: “Amiga, ya vino la ‘Foquita’ a recogerte, corre”, “Hija, si la ‘Foquita’ te hace caso, te preparo el bufé para tu boda”.

¿Qué te dijo tu hijo cuando vio el comercial?

Mi hijo tiene 8 años y me preguntó “¿cómo es eso que es tu amor platónico?, ¿te vas a casar con él, mami? (ríe).

ASÍ SE GRABÓ EL COMERCIAL

Jefferson Farfán fue convocado por un patrocinador de Alianza Lima para sentir lo que significa trabajar en una oficina, marcar tarjeta y atender al público. El goleador dejó en ‘shock’ a todos los clientes de la entidad financiera, pero no imaginó que la sorpresa se llevaría él al final de la jornada.

Los diferentes ahorristas que llegaron hasta la institución bancaria en busca de un préstamo o de pagar algunos servicios no podían creer que el goleador de la selección peruana se encargaría de asesorarlos y ofrecerles la mejor alternativa para sus operaciones financieras.

‘MAICITO’ PARA LA ‘FOQUITA’

Pero sobre el final de su jornada la sorpresa se la llevaría ‘Foquita’, cuando una cliente no desaprovechó la oportunidad de tener al frente al famoso futbolista y le declaró su amor. “No puede ser” fue la primera reacción de una jovencita que se acercó hasta una de las ventanillas y tras confirmar que se trataba del jugador de Alianza Lima le hizo una confesión. “Sabes que eres mi amor platónico…”