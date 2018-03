El productor de moda Tito Cáceres aseguró que Jefferson Farfán no quiso que Magaly Medina lo entreviste en Moscú, ciudad a la que la periodista y su equipo de producción de ‘La purita verdad’, viajaron el último lunes.



Tito, encendiste todas las alarmas con el tuit que posteaste, al asegurar que Farfán no quiso darle la entrevista a Magaly

Y esa sí es ‘la purita verdad’ , ja, ja, ja... Mi fuente es el mejor amigo de Farfán, quien con su autorización, me llamó hace cuatro horas (2:30 p.m.) para darme el dato.



¿Qué sucedió para que no le diera la entrevista?

Bueno, el tema es así. El canal (Latina) tenía pactada una entrevista con Jefferson, pero él no sabía que ella lo iba a entrevistar, por eso cuando bajó al lobby del hotel donde está concentrado con su equipo Lokomotiv y vio a Magaly, a su camarógrafo, productor y su esposo, dijo que no le iba a declarar. Así que en este momento debe estar regresando a Perú sin soga y sin cabra, porque fue rechazada.



¿Hubo algún intercambio de palabras?

Nada, solo que ‘Foquita’ se negó y con justa razón después que lo atacó en el pasado y porque es compadre de Paolo Guerrero.



¿El amigo del futbolista está allá?

No, está acá. Es íntimo amigo de él. Ella podrá negarlo, pero Farfán la ‘choteó’, se quedó sin ‘primicia’ y su programa será un fracaso porque ella tiene un karma que ni en tres vidas lo podrá recuperar.



MAGALY SE RÍE

En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Magaly Medina respondió a Cáceres. “Dicen que me chotearon, ja, ja,ja. Este lunes, a las 9 a.m. les contaré ‘La purita verdad’ de mi encuentro en Rusia con Jefferson Farfán”, posteó.(C. Chévez)

Magaly Medina y la Purita Verdad