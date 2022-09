El físico que lució Jefferson Farfán en el Clásico del Fútbol Peruano fue motivo de comentarios en los diversos medios de comunicación y la ‘Urraca’ Magaly Medina no podía dejar de comentar este curioso hecho, considerando que ‘La Foquita’ parecía uno de los jugadores del equipo de Aldo Miyashiro, ‘Los Once Machos’.

“El jugador mejor pagado del Perú apareció en el partido del domingo (contra Universitario) todo gordo. Parecía los esposos que se van a jugar a la canchita barrio, un jugador de interbarrios”, manifestó la periodista.

Pero eso no fue todo, también comparó a Jefferson Farfán con un jugador del equipo de fútbol de Aldo Miyashiro, Los Once Machos. “¿No será del equipo de Miyashiro? Los Once Machos, todos panzones, gordos y carones”, manifestó entre risas, la conductora de Magaly TV, La Firme.

Magaly Medina lamentó la forma física en la que apareció Jefferson Farfán. “Miren la guata ¿Qué es eso? Él no es un jugador de segunda división, está en uno de los más renombrados equipos del país”, finalizó.

