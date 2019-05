Película de Jefferson Farfán abordará la vida íntima del futbolista y su mamá reacciona así: "No cuenten mucho"

Doña Charo Guadalupe , madre de Jefferson Farfán, se encuentra muy emocionada con la producción de la película sobre la vida de su hijo. La progenitora del 10 de la selección peruana señaló que con este filme, se busca contar la historia de alguien que salió desde abajo y, con mucho esfuerzo, logró obtener lo que ahora tiene.

"Mi hijo es lo mejor que Dios me dio. Mi Jefferson (...) Siempre, me amanecí, a veces llegaba, no dormía, lo atendía, a veces me salía otro trabajito. Pero mi hijo estaba por sobre todas las cosas. Ni hablar. Me puedo morir de hambre, pero mi hijo no", declaró la madre de Jefferson Farfán.

Doña Charo Guadalupe manifestó que, cuando el futbolista aún era un niño, aceptó todo tipo de trabajos con tal que no le faltara nada a su hijo. Además, contó que por encima de su sueño o cansancio, estaba el bienestar de su hijo.

"Es parte de nuestra vida, para que vean que cuando uno trabaja y se esfuerza, no hay distancia que te corte la meta a la que tu quieres llegar. No se necesita tener carro ni nada. Si tienes que ir en combi o bicicleta, uno avanza", señaló la mamá de Jefferson Farfán

El director de la película, Martín Casapía, contó que el filme contará toda la vida de Jefferson Farfán y se dividirá en tres aspectos importantes, marcando distancia a la de Paolo Guerrero. Por eso, señaló que también se abordará la vida personal del futbolista.

Mamá de Jefferson Farfán

Enterada de las declaraciones del director, Doña Charo hizo una fuerte advertencia: "No cuenten mucho ah. No cuenten mucho, porque tiene que quedar ahí". En tanto, otro productor de la película manifestó que Jefferson Farfán no ha puesto restricciones sobre la historia de su vida.

¿Se mencionarán a las mujeres que pasaron por su vida?¿O aparecerán sus hijos en el filme?