Mamá del Jefferson Farfán desmiente a Melissa Klug y la demandará por romper acuerdo de confidencialidad | VIDEO | FOTOS

Tras anunciar que demandará a Magaly Medina por decir que Jefferson Farfán le regaló un departamento a Yahaira Plasencia en la exclusiva zona de el Golf de La Molina, la mamá del jugador de la selección peruana disparó contra Melissa Klug , quien sostuvo que Doña Charo a las justas ve a sus nietos una vez al año. "Me duele mucho lo que dijo. Yo sí veo a mis nietos dos o tres veces a la semana, pero soy atendida en la calle", agregó.



La mamá de Jefferson Farfán también aclaró sobre el uso de la camioneta designada para la movilidad de sus nietos y por la que Melissa Klug explotó, pues en el programa de Magaly Medina y Válgame Dios sostuvo que "se estaba poniendo en riesgo la seguridad de sus hijos".



"El día que nos grabaron, yo lo mandé al señor, que es de mis nietos, pero no teniendo nada que ver con el horario. Yo no estaba perjudicando a los bebes. No le estoy quitando la camioneta y los bebes no tienen como movilizarse. No", aclaró Doña Charo Guadalupe.

Asimismo, lamentó que Melissa Klug haya indicado en una entrevista que no ve a sus nietos o que a las justas lo hace una vez al año y que sus hijos no tienen mucha relación con su abuela. Agregó que tales declaraciones fueron como un baldazo de agua fría y reveló cuando ella ve a los hijos de Jefferson Farfán la atienden en la calle.



"Fue un baldazo de agua fría, porque en el tiempo en que los bebes están de vacaciones, quizás los veo más seguido y siempre los junto a los tres", indicó Doña Charo desmintiendo a Melissa Klug. "El día del cumpleaños de Jeremy fue el 15 de mayo y yo he estado ahí. Su papá me mandó para que le compre su regalito, le compré su tortita. En la calle me he tomado la foto con el niño"

"Soy atendida en la calle desde que mi hijo no está con la señora Klug. Prácticamente, sacan a los niños a la calle, los recibo ahí. A veces estoy en mi carro y los hago entrar ahí. Es completamente incómodo para mí. A la semana voy dos o 3 veces, pero lo que pasa es que no tengo la facilidad como tengo con mi nieta", manifestó.



"Me duele mucho porque ellos son mis nietos también. Yo los quiero tanto a mi nieta como ellos y no es justo que me maltrate de esa manera. No es justo, porque yo no soy mala, si lo fuera tendría un hijo malo y mi hijo nunca lo ha sido porque lo he criado con valores y con buenos sentimientos", expresó la exsuegra de Melissa Klug.

DEMANDARÁ A MELISSA KLUG



De otro lado, Doña Charo aseguró que no solo demandará a Magaly Medina, sino también a Melissa Klug por romper el acuerdo de confidencialidad que había firmado con Jefferson Farfán.



El abogado del futbolista, Enrique Pardo Figueroa manifestó que procederán judicialmente porque "ella ha venido a exponer situaciones que se tenían que mantener en estricto privado. Vamos a hacer que el acuerdo que nosotros celebramos, mediante una transacción, se cumpla y esto es todo".