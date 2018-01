Jefferson Farfán: Maritere Braschi dice que jugador es humilde y simpático [VIDEO]

La conductora de ‘Reporte Semanal’, Maritere Braschi, señaló que le encantó conocer a Jefferson Farfán en su último viaje a Moscú, quien se mostró muy sencillo.



“Conocí a Jefferson en Moscú, fue muy simpático, atento, estoy muy agradecida por mi hijo, que es superfanático y casi se muere al conocerlo. Además, nos regaló una camiseta... me encantó, es muy humilde y sencillo. Me alegra que nuestra selección pueda contar con buenos jugadores y personas. Son un ejemplo para nuestros chicos”, dijo la ojiverde sobre su encuentro con ‘Foquita’ en noviembre último.



Por otro lado, Maritere Braschi también indicó que le gustó trabajar con Alondra García Miró.



“Hicimos una campaña publicitaria, me han dicho cosas lindas, como que parece mi hija, fue un gusto trabajar con ella. Además, conozco a su mami, Maricarmen, quien modelaba conmigo”, añadió.



Asimismo, precisó que este año ‘Reporte Semanal’ cumplirá 15 años.



“Este año celebramos nuestro ‘quino’ y son pocos los programas que se han podido mantener. Cada domingo es un reto, con el objetivo de entregar la mejor información”, finalizó. (E. Castillo)