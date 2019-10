Jefferson Farfán: Melcochita dice que el 'totó' de Yahaira Plasencia tiene loco a 'La Foquita' | FOTOS

El humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, celebra que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia hayan retomado su relación y luzcan felices, tal como lo hicieron en la reciente celebración del cumpleaños del futbolista y en una discoteca barranquina el último domingo.

“Lo de ellos es amor verdadero, se aman, se quieren y por más que hablen mal de ambos… el amor triunfó. Muchos dijeron que ella estaba por interés, pero no es así. No es amor al chancho, sino amor verdadero. Ella gana tranquilamente su plata y cobra muy bien por cada show que hace. Yo creo que se aman y por eso están juntos”, sostuvo ‘Melcochita’, quien acotó que las curvas de la salsera tendrían más que enamorado y encantado a la ‘Foquita’.

“El ‘Totó’ de Yahaira lo tiene loco a mi sobrino, pero él también tiene lo suyo, es bravo en la cuestión de la intimidad. Él es como yo, seremos feos pero lo principal es el rico manjar que podamos tener”, agregó.

Asimismo, lamentó que diversos personajes del espectáculo critiquen esta reconciliación.

“Hay muchas personas que hablan y rajan, pero es por envidia. Qué les interesa que se vayan de viaje o que le compre cosas a la chica. Él le pueda comprar la luna y las estrellas si quiere, es su plata”, manifestó.

Por su parte, Yaco Eskenazi contó que Jefferson Farfán no lo invitó a su fiesta de cumpleaños, pero le da gusto que se haya lucido con Yahaira Plasencia.

“Lo saludé por su cumpleaños, pero no me dijo nada (de la fiesta). No estoy seguro si él la organizó o fue una sorpresa, no tengo idea. Igual todas las bendiciones, se nota que la pasaron lindo y es chévere que esté mostrando en público lo que el quiere y lo que siente, para que no lo estén hincando tanto”, dijo el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. (L.G./D.B.)