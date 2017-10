Jefferson Farfán: ¿Melissa Klug y Angie Jibaja pelearon por algo relacionado a 'Foquita'? [VIDEO]

Ni en pintura. Melissa Klug y Angie Jibaja tienen un distanciamiento no solo por los premios que regaló la ‘Blanca de Chucuito’ a sus seguidores, sino por un problema del pasado referido a Jefferson Farfán.



Durante la gala del último sábado, fue clara la molestia de Melissa Klug cuando Angie Jibaja la minimizó afirmando que se había hecho conocida por ser la esposa de Jefferson Farfán y le extrañaba que la gente la quiera tanto.



“No se puede cambiar el cariño real del público por un regalo. Conozco a Melissa Klug por ser la esposa de un futbolista, es extraño que la gente la quiera tanto”, enfatizó Angie Jibaja sobre los regalos que sorteó Melissa entre los seguidores que votaban por ella para salvarla de la sentencia de ‘El gran show’.



Ante eso, Melissa Klug respondió: “Ella me conoce, sabe que soy la expareja de un jugador que ella conoce, soy la madre de sus hijos”.

Baile de Melissa KLug

Tras esto, crecen los rumores sobre una cercana amistad entre Angie Jibaja y Jefferson Farfán. Es más, en el 2013, la ‘Chinita’ habló muy bien de 'Foquita' antes de un partido con Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014.



“Jefferson Farfán es mi jugador preferido y por algo triunfa en Europa”, declaró en su momento Angie Jibaja.



Melissa, ¿tienes algún problema con Angie?

No tengo nada contra ella, no la conozco. Sé quién es, pero nada más. Aclaro que no he comprado votos, me he ganado el cariño de la gente y por eso tengo 900 mil seguidores en Instagram.