Melissa Klug: "A Jefferson Farfán le gusta demandarme y ahora haré lo mismo"

¡Furiosa! Melissa Klug está molesta con Jefferson Farfán y le pedirá explicaciones vía judicial por haber incluido a sus hijos en su película ‘El 10 de la calle’.



"No me sorprende que mis hijos aparezcan porque son parte de su vida, pero sí que lo haya hecho pasando sobre mí, sin comunicármelo. Por eso ahora mis abogados se encargarán de ese tema", dijo la ‘Blanca de Chucuito’, que estuvo en ‘El show después del show’.



Si fuera al revés, ¿qué pasaría?

Si los muestro, así sea en ficción y sin avisarle, estoy segura de que me demanda. Tenemos un acuerdo y se tiene que respetar. A él le gusta demandarme y ahora haré lo mismo, defenderme, pues soy la mamá de sus hijos.



En el tráiler oficial de la película aparece una rubia, ¿quién crees que sea?

No tengo ni idea, pero hace poco alguien se sentó en ‘El valor de la verdad’ y puede ser Shirley Cherres.



¿Tú quieres salir en la película?

No soy la protagonista. Creo que él está contando su historia hasta llegar a ser una figura del fútbol.



Muchos dijeron que la fiesta de su cumpleaños fue marketing para su película...

Ni idea, no fui invitada.



¿Te extrañó que no oficialice a Yahaira?

Él es una persona madura, tiene 35 años.



¿Tú usas cosas de marca?

Sí, trabajo y me compro las cosas que me gustan, lo original dura mucho tiempo, las copias se rompen rápido. Esto aplica hasta en la vida, no se puede comparar lo original con lo ‘bamba’.



