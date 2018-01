¿Jefferson Farfán alista demanda contra Melissa Klug por Valeria Roggero? [VIDEO]

¡Fuego! Las cosas se vuelven a poner tensas entre Jefferson Farfán y Melissa Klug y esta vez sería por Valeria Roggero. La sobrina del futbolista fue muy enfática a través de un mensaje en redes sociales sobre el vínculo que la une con el jugador de Lokomotiv de Rusia.

A través de su cuenta Instagram, Valeria Roggero informó que Jefferson Farfán es como su tío, pues él es ahijado de su mamá y entre ellos siempre ha existido la relación más cercana por ser considerados como familia.

¿Por qué Valeria Roggero hizo esto? Porque cuando Melissa Klug fue consultada en TV sobre la relación entre la jovencita y Jefferson Farfán, la chalaca negó conocerla. Incluso, la blanca de Chucuito señaló que nunca han estado juntas en la misma mesa.

Melissa Klug se pronuncia por relación de Jefferson Farfán con Valeria Roggero

Esto no fue del agrado de Valeria Roggero y mucho menos de Jefferson Farfán. Para demostrar el vínculo que los une, el futbolista no solo se llevó a la joven al viaje familiar con sus hijos a Cancún, sino que también pasó Navidad con la familia de la ex de Yordy Reyna.

Pero lo que más llamó la atención es que Valeria Roggero también haya viajado en el avión privado de Jefferson Farfán para celebrar Año Nuevo en las playas del norte. La joven de 19 años celebró la llegada del 2018 en Colán.

Ahora, todo parece indicar que Jefferson Farfán no se quedará cruzado de brazos tras haber escuchado a Melissa Klug hablar de Valeria Roggero. El futbolista estaría evaluando aplicar una cláusula del contrato que ambos tienen.

Como se sabe, tras separarse ambos firmaron un contrato que prohíbe hablar uno del otro. Según parece, ese documento también incluiría a familiares de ambos lados de la expareja. Por eso, se especula que Melissa Klug tendría que pagarle 6 mil dólares a Jefferson Farfán por hablar de Valeria Roggero.

"Sí hay un compromiso en el cual ellos no pueden hablar el uno del otro (...) La niña, la ex de Yordy es familia de él. Es hija de su madrina. Por eso su familia se ha visto afectada y es por eso que él ha decidido hablar con Melissa un poco más fuerte para que pare" , dijo Ricardo, el Zorro Zupe, amiguísimo de Jefferson Farfán.

¿Jefferson Farfán demandará a Melissa Klug y pedirá 6 mil dólares por hablar de Valeria Roggero?

