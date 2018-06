Dos de los tres hijos de Jefferson Farfán viajaron a Rusia para ver su papá jugar el Mundial , sin embargo, el accidente que sufrió el futbolista sorprendió a su familia y más aún, a su menor hijo, Adriano.

Luego de que Jefferson Farfán perdiera el conocimiento por casi 20 minutos , el hijo de Melissa Klug estaba preocupado por su padre cuando todo sucedió, aunque ahora está más tranquilo.

Melissa Klug relató a América Espectáculos que con quien habló fue con su hijo y familiares cercanos a él, por lo cual se enteró que el golpe que recibió Jefferson Farfán fue fuerte, pero que ahora está estable: “Ya pasó, está con sus hijos, está con su madre y está recuperándose”.

Melissa Klug comentó también que Adriano se asustó, pues su padre no reaccionaba. " Se asustó, pero de ahí me dice 'mamá, no reaccionaba, pero ya reaccionó, ‘ya está bien'. Él piensa que porque ya abrió los ojos, ya estaba bien” .

Sin embargo, "el diagnóstico fue que entró en un coma y se podía esperar cualquier cosa", contó Giancarlo Guadalupe, primo de Jefferson Farfán , hace algunos días.

Melissa Klug cuenta cómo reaccionó su hijo tras lesión de Jefferson Farfán.

No obstante, ‘la blanca de Chucuito’ alegó que Jefferson Farfán actualmente está acompañado y que está en buenas manos .

VOLVER A LA PORTADA DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.