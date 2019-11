Luego de causar un alboroto con una polémica publicación en redes sociales, Samahara Lobatón parece haberse arrepentido. La hija de Melissa Klug había compartido un mensaje en donde no solo confirmaba un distanciamiento con su madre, sino también la contradijo afirmando que Jefferson Farfán jamás la utilizó para conocer a Ivana Yturbe.

Y es que el post de la jovencita de apenas 18 años causó diferentes reacciones, sobretodo de su madre y sus dos hermanas. La mayor no quiso echar más leña al fuego, aunque sí dejó en claro que odiaba la hipocresía y la mentira. Y la menor le reiteró su cariño a la blanca de Chucuito.

Tal vez sea por todo lo que se comentó sobre el tema que exparticipante de Combate decidió dar un paso atrás y eliminar el extenso texto.

Samahara Lobatón eliminó post donde contaba distanciamiento con su madre Melissa Klug en Instagram

EL MENSAJE ORIGINAL DE SAMAHARA LOBATÓN

Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto. Y no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo. Hace un año fui a una fiesta en la cual estaba Jefferson, el padre de mis hermanos. Se ha especulado mucho sobre ese día y quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con el para ir a esa fiesta. Es totalmente falso. A mí nadie me utilizó ni me obligo a nada.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos, yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas. Es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y yo sé reconocerlo”