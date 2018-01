Jefferson Farfán: Así luce la mamá de su primera hija [VIDEO y FOTOS]

La hija mayor de Jefferson Farfán, Maialen Farfán, utilizó su Instagram para publicar una foto junto a su mamá. La imagen se viralizó en redes sociales rápidamente porque muy poco se sabe sobre la identidad de la mujer que convirtió en padre al delantero.



En la imagen, Maialen Farfán aparece acompañada de su madre, la señora Mercedes Carrasco. Ambas aparecen con un filtro de perrito que muestra que saben divertirse cuando están juntas. La imagen recibió más de 2.000 me gusta.



Mercedes Carrasco recibió miles de elogios en redes sociales por su perfil discreto. No son pocos los usuarios en redes sociales que comparan la actitud de Carrasco con la de la mediática empresaria Melissa Klug.



Los usuarios también recordaron los errores que tuvo Jefferson Farfán en el pasado. En 2005, Mercedes Carrasco tuvo que recurrir a los medios porque el delantero no quería reconocer a la pequeña Maialen Farfán.



Un reportaje de Cuéntamelo Todo recuerda este vergonzoso episodio. Durante el 2005, Jefferson Farfán mantenía una relación con Melissa Klug y la empresaría habría impedido que el futbolista aceptará a la menor.

