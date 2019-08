Jamila Dahabreh destruye a Yahaira Plasencia: "Jefferson Farfán merece a una persona que le sea fiel" | VIDEO

Jamila Dahabreh , examiga de Jefferson Farfán y ex de Coto Hernández, fue quien reveló la supuesta mentira que le dijo Yahaira Plasencia a la Foquita sobre el romance que mantuvo con el costarricense.

Según la modelo, la salsera le habría dicho al futbolista que ella no mantuvo ningunas salidas con el costarricense, sino que solo jugó de 'celestina' entre él y su hermana Silvana. Esto, con el único fin de volver sin problemas con el delantero.

La diseñadora de modas, que suele mantener silencio y no comentar sobre la farándula, compartió su molestia por la supuesta reconciliación del deportista con la cantante. Para la rubia, él se merece a alguien que lo haga feliz y que le 'sea fiel'.

Jamila Dahabreh habla de Yahaira Plasencia y la excusa que le dio a Jefferson Farfán. (Video: Latina)

"Me da cólera que agarren a la gente de tonta. Yo no estoy de acuerdo (con esta reconciliación) Él se merece a una persona que le sea fiel y con la que pueda ser feliz. Nunca he hablado de ella porque me daba pena el cargamontón que le hacen, pero siento que se hace la víctima y no es lo que dice que ella es. Me parece que sí tiene caretas", declaró la rubia al programa 'En Exclusiva'.

Jamila Dahabreh consideró que el seleccionado nacional está bien grande para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor y que si él prefiere terminar su amistad por estar con la cantante, es él quien pierde.

"Yo no le aconsejo nada a él porque está bien grande para saber. Él mismo tiene que darse cuenta. Si se casan ¿qué me van a invitar? Sí me daría pena. Él es una buena persona, se merece una buena mujer", indicó.

Finalmente, hizo hincapié en todas las veces que, presuntamente, Jefferson Farfán habría perdonado a Yahaira Plasencia en el pasado y, que si posiblemente descubre la mentira sobre Coto Hernández, es probable que la perdone.

Jamila Dahabreh sobre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán (Fuente: Panamericana Televisión | En Exclusiva)

"Coto me contó que ella se enteró que él hablaba conmigo cuando estaba con ella. Entonces, me debe re odiar. Si (Jefferson Farfán) ya la ha perdonado antes, una perdonada más, una perdonada menos... La que pierde una amistad no soy yo, es él", finalizó.