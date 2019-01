Jefferson Farfán: Modelo muestra mensajes de WhatsApp con Foquita y pide que "no la niegue" | FOTOS

Continúa la novela. La modelo Daniela Arroyo de 18 años apareció en el programa de Magaly Medina para continuar hablando sobre su pregunta "amistad" con Jefferson Farfán. Aunque ella dijo que solo eran amigos, el futbolista negó conocerla y dijo que "era una fan".

Indignada por lo sucedido, Daniela Arroyo volvió a aparecer entre cámaras para mostrar los mensajes de WhatsApp que intercambió con Jefferson Farfán.

"No creo que una persona mediática le de tu numero de celular a una fan. No me coqueteó, pero supongo que le debo de haber caído bien", fue lo que dijo la modelo en el programa de Magaly Medina.

Además contó detalles de su encuentro con Jefferson Farfán en una discoteca cuando, supuestamente, la 'Foquita' ya mantenía un romance con la modelo Ivana Yturbe.

"Grabé una historia pero le pregunté '¿la puedo subir?' y me dijo 'sí, etiquetame'. Fue con su autorización", agregó la indignada joven.

Como se recuerda, Jefferson Farfán conoció a Daniela Arroyo en una fiesta y fue ella quien le pidió una foto en una discoteca, como una fan más, algo que la modelo niega rotundamente.