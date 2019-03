Jefferson Farfán ofreció dar entrevista a Magaly Medina si no emitía el ampay entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren

Magaly Medina, en su programa Magaly Tv. La firme, reveló que Jefferson Farfán, a través de un intermediario, quiso ofrecerle una entrevista a la 'Urraca' a cambio de que no emita el 'ampay' entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe.

Según Magaly Medina, Jefferson Farfán al conocer que la 'Urraca' emitiría el ampay entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe, el futbolista le hizo una propuesta.

"Cuando sale la promoción del ampay, llama un intermediario de Jefferson Farfán, y le hacen una propuesta a mi productor: que Jefferson me da una entrevista donde yo quiero, garantizado, si es que no pasaba el ampay", comentó Magaly Medina.

Magaly Medina recordó cuando viajó a Moscú para entrevistar a Jefferson Farfán-en ese entonces la conductora trabajaba en Latina-pero la 'Foquita' se negó a hablar con la 'Urraca'.

"Acuérdate, Jefferson Farfán que ya viajé a Moscú, con la mía. Gracias a ti conocí Moscú. Mi esposo y yo te lo agradecemos", dijo Magaly Medina.

Magaly Medina indicó que no podía dejar de lado a sus "muchachos", quienes habían trabajado toda la madrugada para conseguir el ampay entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren.

"¿Crees que a mí no me interesa a los chicos que estuvieron viendo las imágenes toda la madrugada y decirles, saben qué muchachos, Jefferson Farfán quiere darnos una entrevista si no pasamos las imágenes?", se preguntó Magaly Medina.



"A mí me interesa dos pepinos que me des la entrevista (...) Así nunca te entreviste en mi vida, jamás dejaré de pasar un ampay. Es una ley en una vida profesional", agregó Magaly Medina sobre Jefferson Farfán.



Magaly Medina indicó que también intentaron convencer a Ney Guerrero, sin embargo, este ni siquiera se lo mencionó porque es "muy respetuoso de mi carrera profesional": ella se enteró el ofrecimiento de Jefferson Farfán por medio de otros miembros de su equipo de producción.