¡iNDIGNADO! Jefferson Farfán no quedó conforme con la respuesta que dio Paolo Guerrero quien mencionó que no permitiría que Alondra García Miró realice escenas de besos, en su carrera como actriz, mientran mantengan una relación amorosa.

Como se recuerda, Paolo Guerrero reveló que no soportaría ver que Alondra García Miró realice escenas ‘fuertes’ como actriz e indicó que su respuesta se es la de ‘un macho que se respeta’.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, dijo Paolo Guerrero.

Al respecto, Jefferson Farfán se mostró muy sorprendido e incómodo con la respuesta de Paolo Guerrero y le pidió que ‘respete su trabajo como actriz’.

“No pues, hermano, hay que respetar el trabajo. Ella es una actriz”, respondió Jefferson Farfán, muy sorprendido por la respuesta del ‘Depredador’.

Paolo Guerrero no acepta que Alondra García Miró haga escena de besos

ALONDRA APOYA A PAOLO

La ‘Foquita’ pidió que la modelo ojiverde se pronuncie pues no aceptaba que su ‘compadre’ haya hecho ese tipo de declaraciones machistas sobre la carrera de su novia.

Grande fue la sorpresa de Jefferson Farfán al escuchar que Alondra García Miró respaldaba al ‘Depredador’ y priorizaba su relación ‘sobre todas las cosas’.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, indicó la modelo en la transmisión en vivo que fue visualizada por más de 65 mil personas.

