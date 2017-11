Rodrigo González defiende a Jefferson Farfán de incidente en discoteca con fuerte mensaje [VIDEO y FOTOS]

El conductor de "Amor, amor, amor", Peluchín, recibió críticas por parte de un sector de usuarios en redes sociales, quienes consideran que su entrevista Jefferson Farfántras incidente en discoteca fue muy complaciente. Rodrigo González responde a estos señalamientos con un fuerte mensaje en Instagram.



Peluchín publicó una foto de Jefferson Farfán sosteniendo la camiseta del delantero Paolo Guerrero. "Para los que dicen: “Si un farandulero hubiese reaccionado así como Farfán seguro lo sepultaban. Si hubiese sido así, seguro sería por algún aire desubicado producto del divismo en el que se asumen gracias a una tonta “popularidad”", se lee en el mensaje de Instagram del conductor.



Peluchín señala las cualidades de Jefferson Farfán en su mensaje de Instagram. "Farfán es un deportista, humilde, profesional y cercano con la gente que le da agradecimiento y cariño. Por que finalmente es lo que merece alguien que le da tamaña alegría a su gente", escribió el conductor de "Amor, amor, amor".



Jefferson Farfán y sus declaraciones

En su mensaje de Instagram, Peluchín justifica la reacción de Jefferson Farfán. "Si lo agredieron -FÍSICAMENTE- está en su derecho como cualquiera que te toca a esperar su devolución. No se trata de intolerancia", continúa el mensaje del conductor en la mencionada red social.



Rodrigo González finaliza pidieron respeto por Jefferson Farfán. "No dejemos que un impresentable que no merece robarse el show le quite protagonismo a este momento que es para alegría de todos.🇵🇪", se lee en la publicación de Instagram.



Jefferson Farfán protagonizó un incidente en una discoteca de Barranco en medio de las celebraciones por el pase de Perú al Mundial. El futbolista le concedió una entrevista a Peluchín. Recuerda sus respuestas aquí,