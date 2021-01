Jefferson Farfán usa un polo roto, pero es troleado por André Carrillo y otros usuarios: “Así lo dejó Yahaira”

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán compartió una fotografía en la que luce un polo con una apariencia desgastada y que muchos usuarios consideran que ‘está viejo’. La ‘Foquita’ no se salvó de los crueles comentarios e incluso su amigo André Carrillo no tardó en trolearlo por su ‘peculiar’ look.

El polo de Jefferson Farfán tiene una apariencia desgastada en la parte inferior, pero suponemos que se trata de un modelo exclusivo y costoso. Eso no importó a sus miles de seguidores que llenaron su foto con divertidos comentarios, que indicaban que el jugador usaba ropa ‘vieja y antigua’.

“Fluyendo”, escribió Jefferson Farfán como leyenda de la foto. André Carillo no tardó con jugarle una broma: ”Mano esa ropita vieja échamela pues”, escribió el jugador del Al Hilal.

Otros usuarios también lo trolearon con divertidos mensajes, dado el particular look que trató de imponer Jefferson Farfán en sus redes sociales, donde acumula más de 7,7 millones de seguidores.

Estos fueron los comentarios:

“Hermano, encontraste el polo cuando lavabas el carro de Waldir”

“Así lo dejo la Yaha 😢😢😢😢😢😢 arrancado 😂😂

“Pucha no debí botar mi polo roto, ya q esta de moda”

“El chavo del 8 style 😂🤣”

“Dile a tu viejita que te lo zurce”

“Yo tengo un polo igual solo no sabía que era tan caro”

“La está pasando mal Yefri, alguien sabe si tiene yapeeeeee😢”

“Jefferson humilde 😭😭”

“Tanta plata y no tienes para el polo xD”