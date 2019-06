Madre de Jefferson Farfán sobre posible demanda de Melissa Klug: "Yo hablo las cosas con pruebas"

Por: Deyanira Bautista



La mamá de Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, aseguró que tiene ‘la conciencia tranquila’, luego de enterarse de que Melissa Klug estaría alistando una demanda en su contra por la entrevista que brindó la semana pasada a ‘Domingo al día’.



Como se recuerda, Guadalupe se refirió a la relación que tiene con sus nietos, hijos de Jefferson Farfán y Melissa Klug, y comentó que cuando los visita es atendida en la calle. Además, dejó entrever que una tercera persona se encarga de los pequeños y se preocupa más que la propia Melissa.



Señora Charo, Melissa dijo que la demandaría por sus

declaraciones en un dominical...

De ese tema no voy a hablar, no me mencionen nada.



¿Usted está tranquila?

Tengo mi conciencia tranquila, nada más. Nadie va a manchar mi nombre.



No hace caso a lo que se hable en el espectáculo...

Cosas que no suman en mi vida, ni a mí ni a mi familia, no contesto, no hago caso. Ya el tiempo lo dirá, nada más. Yo hablo las cosas con pruebas.



¿Por qué no viajó a Brasil a alentar a Jefferson?

Tengo un hermano que ha salido de una enfermedad y por eso no he viajado.



Igual usted ha hablado con Jefferson y le ha dado sus buenos deseos...

Alma, corazón y vida con mi hijo. Antes del partido, yo soy su Gareca número 2.



Imagino que Jefferson le dedicará los goles que haga en la Copa América.

Por supuesto, a su señora madre y a sus hijos.



¿Y a nadie más en especial, porque usted sabe que a Jefferson lo han vinculado con algunas señoritas?

No nos metamos en ese tema, porque somos yo, mis hijos, mis nietos y mi madre, nada más.



Finalmente, Guadalupe comentó que se siente contenta porque apoyó a la campaña ‘Únete a la hinchada. La Gota de los Campeones’, que busca promover la donación de sangre y plaquetas para los niños con leucemia y otras patologías complejas en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.