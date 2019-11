La 'Foquita' y la razón por la que no incluyó a Melissa Klug en su película

El ex conductor de TV, Rodrigo González 'Peluchín', utilizó sus redes sociales para contar un detalle sobre la guerra de Jefferson Farfán y Melissa Klug, a propósito del próximo estreno de la película biográfica del futbolista.

En conversación con sus seguidores a través de sus redes sociales, la ex figura de Latina reveló una conversación que mantuvo con la 'Foquita' cuando aún eran cercanos. Según su testimonio, existe una razón contundente para que la chalaca no aparezca ni por asomo en su film.

"Las cosas que él me decía era que estaba un poco cansado de que Melissa (...) se pasee que por los diferentes canales de TV. 'Si yo la pongo en la película... uuuuy, será para que se pasee por todos los canales de TV'", contó Peluchín.

Rodrigo González sobre Jefferson Farfán y Melissa Klug

Para el animador de TV, el jugador de la selección peruana tiene todo el derecho de decidir quién aparecerá y quién no en su película. Y si decidió mantener excluida a su ex, es entendible.

"Tiene sus motivos también. Él va a quedar como el que intenta borrar algo que es imposible de borrar y ahora parece que ella quiere tomar represalias porque van a aparecer los hijos. Pero si ellos son parte de su vida ¿cómo los va a borrar? A quien quiere borrar es a ti nomás", soltó Rodrigo.

¿CUÁNTO COBRA MELISSA KLUG?

En otra parte del video que publicó el excompañero de Gigi Mitre, menciona cuál es el costo que debe pagar un programa de TV para contar con Melissa Klug como invitada.

"Yo sé que ella no cobra poco. Cobra de 6 mil a 7 mil soles para arriba por presentación. Por eso no la tenía de invitada, porque no había caja chica", dijo entre risas González.