Jefferson Farfán: Rebeca Escribens habló sobre el cariñoso audio que le mandó la 'Foquita' [FOTOS y VIDEO]

Rebeca Escribens se mostró emocionada por el mensaje que le envió, a través de Instagram, el futbolista Jefferson Farfán , quien se declaró fan de la figura de América Televisión .



“Rebequita hermosa, estamos aquí con el ‘Cholo’ Cueva, que es tu hincha, tu fan número uno, al igual que yo. Acá estamos viendo tu programa”, mencionó Jefferson Farfán , mientras que Rebeca Escribens no tardó en agradecer el gesto de la ‘Foquita’ y le pidió que la aloje en su casa de Rusia.



“¡Es mi hincha! ¿No podrás alojarme en Rusia? Un ratito con las ‘Mujeres sin filtro’. Hazme un ladito en tu casita, dile a los chicos que nos hagan un espacio para irlos a visitar. Les hacemos barra, no sé si habrá entradas para los partidos, pero de que les hacemos barra, les hacemos barra”, expresó Rebeca Escribens .



Rebeca, sorprendió el saludo que te envió Jefferson. ¿Hay una amistad entre ambos?

No tengo amistad con Jefferson. Soy su fan y sé que es fan mío. Me grabó un video y parece que sigue el programa.



Se está comentando que Paolo sí iría al Mundial. ¿Qué te parece?

Lo dije en mi programa, tenía una corazonada, soy una bruja, sería una alegría para todos los peruanos. Creo que la rabia de su madre y el ímpetu de él hicieron que se le abran las puertas. Paolo es una persona honesta, fiel a sus principios y con una madre espectacular.



¿Consideras que el equipo llegaría con más optimismo al Mundial si se concreta lo de Paolo?

Por supuesto. Creo que el sueño estaría redondito.

