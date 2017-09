Jefferson Farfán: Su hijo Adriano recibirá regalo de lujo por sacar buenas notas en el colegio [FOTO]

Jefferson Farfán ha dejado en claro que los amores en su vida son sus hijos. Por eso, cada vez que llega a Perú busca pasar su tiempo libre junto a sus tres pequeños. Y no deja de engreírlos y premiarlos.

A través de su cuenta Instagram, Jefferson Farfán compartió un logro académico de su hijo Adriano. En la imagen, aparece un examen de matemática que el pequeño de Melissa Klug rindió en el colegio.

Adriano Farfán obtuvo un 20 de nota en el examen que rindió. Por ese motivo, Jefferson Farfán decidió premiar a su hijo. "Qué alegría ver estas notas mi príncipe Adriano. Te amo! Ahora sí bien ganado tu iPhone 8. Felicitaciones"

Al parecer, Jefferson Farfán no escatimará en gastos para consentir y premiar a su hijo Adriano. Y es que el iPhone 8 es el último productor presentado por Apple. Por eso, su costo no es nada barato. Aunque para el futbolista de Lokomotiv de Rusia, ese no es un problema.

El nuevo celular de Apple se presentó el pasado 12 de setiembre. Los nuevos productos de la empresa de la manzanita tendrá variantes: iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Este celular aún no tiene fecha de venta en el Perú pero ya se puede pedir por Fexpress.

El iPhone 8 de 64 GB costará 2,841 soles si se compra en una tienda de Estados Unidos y es traído por Fexpress. Si el usuario desea el iPhone 8 de 256 GB tendrá que pagar 3,365 soles. En tanto, el iPhone 8 Plus costará entre 3,259 (64 GB) y 3,784 soles (256 GB) El iPhone X tendrá el precio de 3,993 soles de 64 GB, mientras que el de 256 GB costará 4,518 soles.

Jefferson Farfán llegará este fin de semana para unirse a los entrenamientos de la selección peruana de fútbol para su próximo encuentro contra Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. El equipo de Ricardo Gareca jugará en la Bombonera el jueves 5 de octubre a las 6:30 p.m.

El Lokomotiv de Rusia donde juega Jefferson Farfán atraviesa un gran momento en la Liga de Rusia. Se ubica en la casilla 2 de la tabla de posiciones con 23 puntos, a 4 de líder Zenit de San Petersburgo. El peruano jugará una fecha más antes de venir al Perú para sumarse a los trabajos de la selección.

