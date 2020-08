¿Incumplió las normas? Jefferson Farfán está en el ojo de la tormenta por, presuntamente, haber incumplido las restricciones para evitar los contagios de coronavirus, específicamente, la disposición que establace la prohibición de reuniones sociales.

En sus historias de Instagram, la Foquita reposteó una publicación de Silvana Plasencia, la hermana de Yahaira Plasencia, donde se muestra junto a ella con polo blanco, gorro beige y short negro.

Casi en simultáneo, según el diario Ojo, un músico identificado como Bryan JG, que en YouTube figura como el intérprete de ’El 10 de la calle’, posteó una imagen junto a Jefferson Farfán, con la misma ropa, donde lo abraza y posan detrás de una torta de cumpleaños.

“Estaba durmiendo y a las 12 nos pusimos a cantar el Happy Birthday en pijama, solo queda decir gracias Dios por todos los buenos momentos, por hacerlos siempre especiales! Te quiero mucho hermanito”, dice la publicación de Instagram donde etiquetan a la cuenta de la Foca.

Jefferson Farfán habría faltado a las restricciones por la pandemia | TROME

POLÉMICA POR ENTRADA AL PAÍS

El ingreso a nuestro país de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia junto a otras tres personas ha generado una ola de críticas no solo de parte de Magaly Medina , sino también de compatriotras que se encuentran varados en diferentes países del mundo desde el inicio del estado de emergencia y que vienen rogando a las autoridades autorizar vuelos humanitarios de retornos, pues muchos ya no tienen cómo solventarse sus estadías en el extranjero o han perdido sus trabajos al no poder retornar a tiempo.

Frente a esta situación, el jefe de la oficina de prensa de la Cancillería conversó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ e indicó cómo se realizó este trámite y las personas que estuvieron involucrados en el rápido proceso que resultó en el regreso al futbolista y la salsera a nuestro país.

“Hubo un pedido formal en el que solicitan el apoyo para autorizar el ingreso de Farfán y tres personas por la frontera de Tumbes. Hay dos futbolista, un terapeuta, Y entiendo que la señorita Plasencia es pareja de Farfán y ahí hay un tema de unidad familiar”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la Federación Peruana de Fútbol basó su pedido de cara a las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022. “Solicitaron formalmente la autorización, basado en una justificación de la Federación, porque entiendo que el señor Farfán se pone a disposición del comando técnico de la Selección Peruana de Fútbol”, sentenció.