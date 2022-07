Luego que Melissa Klug revelara que Jefferson Farfán no estuvo presente en la Primera Comunión de su pequeño hijo, el conductor Rodrigo González arremetió contra el futbolista por perderse una fecha especial para el menor. ‘Peluchín’ cuestionó que no tenga tiempo para eso, pero sí para entrevistas.

“ Los entrenamientos se planifican y la primera comunión lo tienes claro, por lo menos, sabías que este año tu hijo lo hacía ”, dijo el polémico Rodrigo obteniendo el respaldo de Gigi Mitre.

Ante esto, la conductora de ‘Amor y Fuego’ agregó que duda mucho que Alianza Lima no lo haya respaldado para acudir a un evento de su hijo.

“No creo que Alianza Lima le diga que no puede ir a la comunión de tu hijo. No estoy de acuerdo con el accionar de Farfán si le da esa respuesta a Melissa”, agregó. En esa línea, Rodrigo González le recordó la polémica entrevista que le dio a Jazmín Pinedo.

“ Hubieras cambiado la fecha de entrenamiento para ese día, en vez de enseñarle tus zapatillas a la Pinedo , para eso sí tiene tiempo”, agregó.

TROME | ‘Peluchín’ critica a Farfán por no ir a comunión de su hijo

LA ENCERRONA DE FARFÁN Y PAOLO HURTADO

Tal y como lo había informado Trome, el programa ‘Sports Center’ de ESPN confirmó que Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se fueron a las manos este martes durante los entrenamientos de Alianza Lima. El tenso momento ha desatado una crisis en el club íntimo.

Los conductores Alfonzo Zuñiga y Franco Lostaunau indicaron que, según sus distintas fuentes, que la pelea de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado sí se dio y que ha generado un conflicto interno en el cuadro blanquiazul.

“Esta paz no duró ni 12 horas. Antes del entrenamiento se reunió Farfán con Paolo Hurtado, no hay nada oficial, no va haber una publicación”, indicó Alfonzo Zuñiga.