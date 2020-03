Jefferson Farfán se reencontró con su hijo mayor en España tras hacer las paces con Melissa Klug

Jefferson Farfán se reencontró con su hijo tras la polémica que se generó por sus constante enfrentamientos mediáticos con Melissa Klug. El futbolista compartió momentos con su pequeño de 12 años durante su estancia en la ciudad de Marbella.

"Gracias mi Dios por permitirme disfrutar momentos inolvidables al lado de mi Cocoto mayor ", escribió Jefferson Farfán junto a las publicaciones de las fotografías que se tomó con el mayor de sus hijos.

Hace unos días, Jefferson Farfán y Melissa Klug llegaron a un acuerdo para ya no ventilar sus problemas familiares y no mostrar sus diferencias ante los medios de comunicación, esto a raíz de la ola de comentarios en contra de la expareja por no pensar en el bienestar emocional y psicológico de sus hijos y decirse la ‘vela verde’ en público.

Jefferson Farfán se reencontró con su hijo mayor en España

Tanto el futbolista como la chalaca emitieron un comunicado en sus redes sociales. Esta decisión fue tomada en una reunión en privado de ambas partes tras estar meses en una guerra sin cuartel, que se agravó con las declaraciones de la mamá de Jefferson Farfán, quien en televisión nacional mostró unos audios en el que insultaba al futbolista y calificaba a Melissa Klug de mala madre.

EL COMUNICADO DE LA PAZ

El comunicado, que en un primer momento, fue emitido a nombre de Melissa Klug y Jefferson Farfán, se lee su buena disposición a ya no continuar con los ataques de los últimos días.

“A efectos de preservar la tranquilidad e interés de nuestra familia, hemos decidido no ventilar más nuestras diferencias de manera pública, sea a través de (los diferentes) medios de comunicación, en radio y/o televisión de señal abierta y/o cable y/o a través de nuestras redes sociales y, por el contrario, hemos acordado manejarlo en estricto privado de los fueros correspondientes”, se puede leer en parte del comunicado.