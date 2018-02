Jefferson Farfán: Shirley Cherres dice que 'Foquita' está "todo durito" [VIDEO y FOTOS]

“Es divertido y tiene muy ricos labios”, dijo Shirley Cherres sobre Jefferson Farfán al preguntarle por los rumores que aseguran que habrían coincidido en un viaje.



“Nuca he negado que lo conozco. Hay muchas cosas que han pasado y otras que se inventan”, aseguró Shirley Cherres.



Se dice que se vieron en verano y que se fueron de viaje juntos...

Eso no lo puedo afirmar ni negar. Pero yo sí estuve de viaje, estoy superbronceada (risas).



O sea, ¿se fueron juntos?

Ja,ja,ja...



¿Te parece guapo?

Él es bien caballerito, siempre la pasé bien a su lado.



Parece que lo conoces muy bien.

Es divertido, muy buena onda y tiene muy ricos labios, siempre se lo dije (ríe).

¿Viste la foto que publicó, donde se le ven sus ‘coquitos’ en el abdomen?

Claro, está todo durito... es buen futbolista y entrena bien.



Entonces, ¿se vieron?

Sí lo he visto, pero no afirmo ni niego el viaje. Solo aclaro que yo acabo de llegar del exterior hace unos días.



Pero no tendría nada de malo si se van de viaje, porque tú estás soltera y él también.

No hablo de mis cosas privadas, por algo no me senté en el sillón rojo. Únicamente te puedo decir que estoy llena de energías, empecé bien el año.