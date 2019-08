Valeria Roggero fue aceptada en universidad de Alemania para completar su carrera en Negocios Internacionales

Valeria Roggero regresa a las redes sociales. La ahijada de Jefferson Farfán y expareja de Anderson Santamaría decidió compartir una buena noticia con sus seguidores en Instagram.

La jovencita publicó el documento donde le informan su ingreso a la universidad FH Bremen en Alemania para lograr su título de bachiller en Negocios Internacionales. En el mensaje que acompaña la foto, ella explica cómo durante 2 años estudió y trabajó en una empresa alemana para obtener esta oportunidad.

"Hoy cumplo uno de mis sueños en mi vida profesional, irme a estudiar a Europa. Hoy me aceptó la universidad de Bremen (FH Bremen) después de dos años de esfuerzo en los cuales simultáneamente trabajé en una empresa alemana, la cual me abrió las puertas y me formó, logré graduarme como técnico trilingüe en gestión empresarial, y ahora es el siguiente paso, terminar mi Bachelor en la carrera de Internationales Management", se lee en la publicación.

Hace unas semanas , Valeria Roggero fue protagonista de unas imágenes difundidas en 'Magaly TV: La Firme' junto a un modelo argentino saliendo de una discoteca. En ese momento, públicamente se sabía que tenía una relación con el futbolista Anderson Santamaría.

Por ese motivo, el deportista envió un comunicado a las horas explicando que su relación con la jovencita había terminado cuando él se fue a México tras la Copa América. Según él contó, su expareja tenía planes de viajar a Alemania para estudiar.

"Decidimos terminar porque Vale tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí", decía el comunicado.

Precisamente, ahora que Valeria Roggero hace su anuncio en redes sociales por su aceptación en la universidad alemana, el futbolista fue uno de los primeros en darle 'Me Gusta' a la publicación.