Después que Melissa Klug anunciara acciones legales contra Jefferson Farfán por “lucrar con la imagen de sus hijos” al incluirlos en su película sin pedirle a ella su consentimiento, el abogado del futbolista negó esta versión.

Enrique Pardo Figueroa, abogado de la ‘Foquita’, comentó en el programa Mujeres al Mando que él se comunicó con el abogado de la empresaria para decirle que en la película del deportista se mencionarían a sus hijos y no hubo ninguna objeción.

“Le hice saber que los niños saldrían y me respondió que no había problema, que no se incumplía ningún acuerdo. La película es una historia novelada de Farfán, pero se protege la imagen y la voz de sus hijos con dos actores, en ningún momento se les está exponiendo”, refirió.