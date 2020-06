Valeska Ivanova, una animadora de ambiente peruana que reside en España, tuvo conversaciones con Jefferson Farfán, quien no se dio cuenta que era travesti hasta que vio una foto de ella en 2017, según una entrevista en el programa de Magaly Medina. La ‘Foquita’ dejó de hablarle cuando se dio cuenta que no era hombre.

“Creo que cuando me escribe pensaba que era una mujer biológica (...) Él me escribió directamente a mí, yo no le escribí”, inició Ivanova.

La animadora mencionó que después de varias conversaciones. Jefferson Farfán comenzó a enviarle videos de sus entrenamientos, dietas en Rusia hasta que le pidió una foto, la cual fue enviada por Ivanova. La ‘Foquita’ se dio cuenta que no era hombre y le pidió disculpas.

“Me pregunta: ‘¿tú eres gay?’ Yo le respondo que no, que soy un transexual y que por conversar con alguien así no lo va a ser menos hombre, pero él juro que pensaba que era mujer”, comentó Valeska.

Finalmente la animadora de discotecas de ambiente indicó que Jefferson Farfán le pidió que borrara las conversaciones, sin embargo, no lo hizo por lo que pudo mostrar las pruebas en su cuenta de Instagram.

Valeska Ivanova mantuvo conversaciones con Jefferson Farfán en 2017. (Magaly Tv. La firme)

