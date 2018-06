Jefferson Farfán: Vanessa Jerí cree que hará un buen papel en el Mundial Rusia 2018 [VIDEOS y FOTOS]

Vanessa Jerí contó que su amigo Jefferson Farfán brillará en el Mundial de Rusia, porque atraviesa su mejor momento futbolístico.



“Jefferson va a cumplir un gran papel en Rusia porque está enfocado al ciento por ciento en la selección, solo tiene una pelota en la cabeza, está muy bien futbolísticamente y muy maduro”, comentó Vanessa Jerí .



Respecto a Paolo Guerrero, comentó que su regreso al equipo es una ‘inyección extra’.



“Lo de Paolo es muy importante, es una energía extra para todo el equipo. Aún no he definido si voy a Rusia, y de no ser así lo veré por televisión gritando, jalándome los pelos y muy estresada”, indicó Vanessa Jerí .

Jefferson Farfán venció en póker, explotó de alegría y se llevó millonaria apuesta con André Carrillo y Sergio Peña

DOS GOLES DE PAOLO

Para Anelhí, esta tarde Paolo Guerrero marcará dos goles ante Arabia Saudita y será la gran figura del partido. “Va a ser una reaparición por todo lo alto”, expresó .



En tanto, la vedette Jessy Kate resaltó la ‘garra’ de Paolo Guerrero e hizo una promesa si el capitán anotaba.

Mensaje a Paolo Guerrero a niño Sebastián

“Yo debo resaltar la lucha y la cruzada que emprendió Guerrero para jugar por nuestra camiseta. Él, realmente, representa al país, es como todos los peruanos: un luchador incansable. Si él anota, prometo hacer topless en la plaza San Martín y tatuarme su nombre”, expresó la bailarina.



En tanto Irina Grandez también apostó por los goles de Farfán.

“Le tengo fe a la ‘Foquita’, está pilas y sé que hará dos goles”, dijo.