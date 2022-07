Giulliana Barrios cree que el supuesto altercado entre los futbolistas Jefferson Farfán y Paolo Hurtado ‘no es tan grande como lo pintan’ y lamentó que la modelo Jamila Dahabreh haya sido involucrada.

“Soy hincha de Alianza Lima y creo que se está diciendo más de lo que ocurrió, hasta donde tengo entendido fue un altercado, pero tampoco es tan grande como lo pintan”, dijo.

¿Es mentira que Jefferson y Paolo se hayan agarrado a golpes en el camarín del club?

No te podría decir cómo sucedió porque no estuve presente, no soy parte del equipo. Pero si fuera cierto todo lo que se dice, estamos hablando de dos jugadores profesionales y los impases, rencillas o discrepancias se tienen que ver en una zona diferente que no sea el camerino. Hasta han metido mujeres, eso me parece innecesario. Esperemos que lo que se viene comentando no afecte el partido de este domingo (contra el Sport Boys) que es tan importante, el equipo tiene que salir unido a la cancha.

Se especula que tendrían sus diferencias desde que Paolo habló mal de Jefferson en un chat y hasta metieron a Jamila...

No soy el colchón de Jamila para saber con quién estuvo y con quién no, quizás podría haber estado con uno de ellos o no, pero no es algo que haya pasado ahorita para que estén metiendo a ‘Jami’, quien está viviendo su vida tranquila. Como sea, aquí todos somos humanos y cuando algo nos enerva podemos llegar a explotar, pero cual sea el caso un camarín no es el lugar para resolver los problemas.

