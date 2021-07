“Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, presentó este martes 12 de julio un ampay protagonizado por los futbolistas André Carrillo y Jefferson Farfán junto a las llamadas ‘chicas Tulum’: Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

Tras el primer avance del informe, el nombre de Jefferson Farfán volvió a acaparar las portadas de los diarios; sin embargo, no es la primera vez que el deportista protagoniza un ampay. A continuación, un repaso por algunos de los escándalos que protagonizó con algunos personajes de la farándula.

Jefferson Farfán y el famoso ‘Bunker’

Mucho se ha dicho del popular ‘Bunker’ de Jefferson Farfán, un lujoso departamento en el Golf Los Incas, que habría servido para organizar fiestas con conocidas modelos y alejados de las cámaras.

Melissa Klug, expareja del futbolista y madre de dos de sus hijos, fue quien dio a conocer sobre el popular ‘Bunker’ en el programa de Latina de Magaly Medina.

“Es un triple, el último piso tiene como una discoteca. Yo he visto el departamento. Me decía que se iba a la casa de su mamá y era que siempre estaba ahí metido, después de las discotecas o fiestas ahí se iban. Sabes cómo le llamaban: El Bunker”, comentó la empresaria.

Por su parte, el deportista señaló que cada uno de los comentarios en torno al ‘Bunker’ eran falsos. “Mi mamá siempre iba ahí. ella se quedaba cuando quería (Es un departamento normal. No hacíamos esas fiestas que todos hablan. Que hemos hecho orgías... es falso”, aseveró Farfán en una entrevista con Gigi Miter y Rodrigo González.

Además, Farfán aseguró que los rumores sobre la participación de modelos y conductoras en estas fiestas eran totalmente falsos, lo mismo con la prohibición de celulares en sus reuniones. “No necesito (que se saquen los celulares). Es un departamento normal. Eran amigos de confianza. ¿Cómo les voy a quitar los celulares?”, comentó en aquel entonces.

Jefferson Farfán y su sonado romance con Yahaira Plasencia

Un ampay difundido por “Amor Amor Amor” dejó en evidencia el acercamiento entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. En las imágenes, aparecía el deportista saliendo de una casa y subiendo a un auto, mientras varias personas lo cuidaban. Y segundos después, la salsera salió del mismo lugar con rumbo desconocido.

Pese a que al inicio lo negaron, el futbolista terminó con las especulaciones el 30 de setiembre de 2015, al indicar, a través de su cuenta de Facebook, que estaba con la salsera.

“No soy mucho de ventilar mi vida privada, pero después de algunas imágenes que salieron en la televisión creo que es mejor aclarar que estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con la señorita Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo en esta nueva etapa personal”, escribió.

Todo parecía ir bien entre Plasencia y Farfán, hasta que en septiembre del 2016 el futbolista Jerson Reyes se sentó en el sillón de “El valor de la verdad” y aseguró haber tenido un affaire con la salsera.

Tras ello se distanciaron, pero en mayo del 2019 empezaron a surgir rumores de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se habrían reconciliado en Europa. A pesar de que ninguno lo confirmó, las cámaras lograron captar a la ‘Reina del totó’ en el departamento del seleccionado.

Tras este ‘ampay’, ambos se dejaron ver juntos en diversos eventos, como el cumpleaños de Jefferson Farfán y la alfombra roja de la película “La Foquita: El 10 de la calle”.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia pasaron la cuarentena juntos

En medio de la pandemia del coronavirus, se dio a conocer que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán pasaron juntos la cuarentena, en la casa que tiene el futbolista en Rusia. Ambos publicaban fotos y videos en los que aparecían en los mismos lugares, pero siempre por separado.

Tras su llegada a Perú, sonaron los rumores de su supuesta ruptura. Ante ello, ninguno de los dos confirmó el hecho, pero ya no se les volvió a ver juntos.

Jefferson Farfán y los rumores de romance con Melissa Loza

Durante una transmisión en vivo de Instagram, en 2017, un comentario de Paolo Guerrero abrió las especulaciones sobre un supuesto romance entre Melissa Loza y Jefferson Farfán.

Guerrero hizo públicas las iniciales del nombre de la supuesta pareja de Jefferson Farfán. Y tras ello, se empezó a especular que la nueva dueña de su corazón podría ser Melissa Loza; sin embargo, ella descartó un romance con el deportista.

“Ya me causa gracia, no sé. O son mis fans o no sé. Los conozco como todo el mundo los conoce (a Jefferson y Paolo) porque son de la selección. En sí, no los conozco en persona bien. No tengo nada que ver en esa historia”, dijo al programa América Espectáculos.

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

Jazmín Pinedo en el programa “Espectáculos” confirmó que Ivana Yturbe estaba “saliendo” con Jefferson Farfán, luego que la modelo se comunicara con ella para darle la autorización de hacerlo público.

“Efectivamente Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están saliendo oficialmente, se están conociendo, no es que simplemente se cruzaron en una discoteca y ahí iba a quedar. Están compartiendo juntos, la están pasando muy bien”, contó la conductora.

Previo a ello, Ivana y Jefferson fueron captados por las cámaras de “Magaly TV: La firme a bordo de un costoso automóvil Ferrari, además se evidenció los viajes que hicieron al norte del país. Sin embargo, la relación no prosperó y terminó al poco tiempo, después de que se difundiera un ampay protagonizado entre la modelo y su expareja Mario Irivarren.

Jefferson Farfán y su celebración tras la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018

La clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 fue celebrada en todo el país. Y por supuesto los jugadores también lo festejaron.

El programa “Amor, Amor, Amor” logró grabar a los jugadores divirtiéndose en una discoteca de Barranco para luego terminar las celebraciones en el famoso ‘Búnker’ de Jefferson Farfán.

En las imágenes se observa a Yordi Reyna, Christian Cueva, Aldo Corzo y Adrián Zela. Otras personas que estuvieron en esta celebración son las modelos Ruth Krugger, Jamila Dahabreh, la actriz Mayra Goñi y otras.

Jefferson Farfán en reunión privada en medio de la pandemia

En abril pasado, Jefferson Farfán hizo noticia luego que -en redes sociales- se difundiera un video en el que el deportista aparece, aparentemente, en una reunión privada en un conocido restaurante del distrito de Miraflores.

El hecho generó todo tipo de comentarios hacía el deportista por no cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios de COVID-19.

Miren quien aparece en un privadito en el restaurante Costanera 700 tirandose todos los protocolos de la Liga 1 #Fooooquitaaaa #AlianzaLima pic.twitter.com/DMw3R8y5ci — Pajita (@MeDicenPajita) April 18, 2021

Jefferson Farfán y André Carrillo captados junto a las ‘Chicas Tulum’

Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron una nueva bomba. Esta vez el programa “Amor y Fuego” mostró unas imágenes donde vemos a Jefferson Farfán y André Carrillo en un restaurante y de pronto aparecen Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

