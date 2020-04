Paolo Guerrero y Jefferson Farfán realizaron la noche del viernes una nueva transmisión en vivo en la que contaron muchos más detalles de su vida personal y profesional. En medio de la conversación, los futbolistas hicieron comentarios sobre la imitación que les hicieron en ‘El wasap de JB’.

Como se sabe, este sábado, El wasap de Jb emitirá una divertida parodia sobre la primera transmisión en vivo que hicieron por Instagram y que se volvió viral en redes sociales por las bromas que se jugaron y las anécdotas que contaron.

“Oe has visto que vamos a salir en JB, nos han imitado. Mañana la gente va a reventar con eso", le dijo Jefferson Farfán a Paolo Guerrero en la transmisión.

“Vi algo en Instagram, son muy graciosos”, respondió, un poco más serio, Paolo Guerrero desde su cuarentena en Brasil.

NADA DE BESOS

¿Celoso? En medio de la transmisión que realizó Paolo Guerrero con Jefferson Farfán, el ‘Depredador’ reveló que no aceptaría que Alondra García Miró, en su faceta como actriz, realice escenas de besos con otros actores. La ‘Foquita’ reaccionó incómodo ante la respuesta de su ‘compadre’.

Paolo Guerrero indicó que no soportaría ver que Alondra García Miró realice escenas ‘fuertes’ como actriz, además, indicó que su respuesta se basa en ‘un macho que se respeta’.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", dijo Paolo Guerrero.

