La polémica sobre el ingreso a nuestro país de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia junto a otras tres personas ha generado toda una ola de críticas no solo de parte de Magaly Medina , sino también de compatriotras que se encuentran varados en diferentes países del mundo desde el inicio del estado de emergencia y que vienen rogando a las autoridades autorizar vuelos humanitarios de retornos, pues muchos ya no tienen cómo solventarse sus estadías en el extranjero o han perdido sus trabajos al no poder retornar a tiempo.

Ante esta polémica, el jefe de la oficina de prensa de la Cancillería conversó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ e indicó cómo se realizó este trámite y las personas que estuvieron involucrados en el rápido proceso que tuvo de regreso al futbolista y la salsera a nuestro país.

"Hubo un pedido formal en el que solicitan el apoyo para autorizar el ingreso de Farfán y tres personas por la frontera de Tumbes. Hay dos futbolista, un terapeuta, Y entiendo que la señorita Plasencia es pareja de Farfán y ahí hay un tema de unidad familiar", comentó.

Asimismo, sostuvo que la Federación Peruana de Fútbol basó su pedido de cara a las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022. “Solicitaron formalmente la autorización, basado en una justificación de la Federación, porque entiendo que el señor Farfán se pone a disposición del comando técnico de la Selección Peruana de Fútbol”, sentenció.

Magaly Medina entrevistó al jefe de prensa del Ministerio de RR.EE. (Magaly Tv. La firme-TROME)

CARTA DE LA CANCILLERIA

Parte de la carta enviada por la Cancillería a la embajada de Ecuador indica que tanto Jefferson como Yahaira y compañía necesitaban trasladarse a nuestro país con urgencia debido a temas laborales.

“Nos complace saludarlos y a la vez solicitarles su apoyo para el ingreso y posterior salida de las siguientes personas del territorio ecuatoriano (Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, y otras tres personas)... Las mencionadas personas deben de viajar urgentemente a Lima por motivos laborales por lo que el próximo 15 de agosto tomarán el vuelo procedente de Amsterdam hacia Guayaquil arribando a las 17:00 horas (hora ecuatoriana) según programación” , indica la misiva

“Cabe resaltar que las mencionadas personas se trasladarán inmediatamente por carretera hacia territorio peruano, calculando estar en la frontera de Ecuador y Perú aproximadamente a las 23:00 horas (hora ecuatoriana) del mismo 15 de agosto”

Jefe de la Cancillería habla del caso Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

