Yaco Eskenazi: "Saludé a Jefferson Farfán por su cumpleaños, pero no me invitó a su fiesta"

En una reciente entrevista, Yaco Eskenazi reveló que no fue invitado al cumpleaños de Jefferson Farfán. El conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' bromeó con el tema, sobre todo, cuando se refirió a la presencia de Yahaira Plasencia.

"No me invitaron... Cuando hablé con él (Jefferson Farfán) no me dijo nada, así que no tengo idea. Un tonazo ha sido, (sí, estaba ahí Yahaira) yo creo que por eso no me han invitado, pero no sé qué tiene que ver", dijo entre risas el conductor al diario Correo.

"Hablé con él, lo saludé por su cumpleaños, pero no tengo idea. O sea no estoy seguro si él mismo lo ha organizado, de repente ha sido una fiesta sorpresa, no tengo idea, pero se ve que la pasaron bien", contó Yaco.

Pese a no ser considerado en la fiesta por los 35 años de Jefferson Farfán, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” le deseó lo mejor a este, sobre todo, por retomar su relación con Yahaira Plasencia.

“Todas las bendiciones y se nota que la pasaron lindo, que se divirtieron y qué chévere que ya se esté mostrando un poco más público lo que él quiere y lo que él siente, así que ya para que no lo estén hincando tanto", agregó el excapitán de “Los Leones”.

Hay que recordar que Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz invitaron a su matrimonio a Jefferson Farfán, en la que fue considerada “la boda del año” 2015.