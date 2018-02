Jefferson Farfán: Yahaira Plasencia se inspiró en romance con futbolista para nueva canción [VIDEO y FOTOS]

Yahaira Plasencia reconoció que parte de la letra de su nuevo tema, ‘Sé que fallé’, está inspirado en la relación que tuvo con Jefferson Farfán.



“Mi tema habla del amor, del desamor, de la soltería. Al compositor le conté cosas que me han pasado y me marcaron en la vida. La canción dice mucho, por algo que fue mediático y fuerte para mí y para la otra persona. ¿Van a decir que le dedico la canción a Jefferson? De hecho, sí pues, pero más que nada es una canción inédita, estoy contando algo que me pasó”, precisó Yahaira Plasencia en ‘América espectáculos’.



De otro lado, Yahaira Plasencia lamentó la situación del ‘Zorro Zupe’, quien en más de una oportunidad la criticó.



“La cárcel no se le desea a nadie, pero las cosas pasan por algo. Prefiero no hablar del tema, a pesar de que esa persona siempre ha tenido comentarios negativos hacia mí. No le deseo el mal a nadie”, indicó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia sobre el Zorro Zupe