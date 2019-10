"Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia no se soltaban para nada", en fiesta de la 'Foquita', contó Paloma de la Guaracha

La cantante Erika Luz, mejor conocida como ‘Paloma de la Guaracha’, contó que llegó a la fiesta deJefferson Farfán junto a la orquesta ‘Los Mayimberos’ y vio muy acaramelado al cumpleañero con Yahaira Plasencia.



¿Cómo se trataban Jefferson y Yahaira?

Como pareja, cariñosos, no se soltaban para nada. Incluso, ella iba con seguridad al baño.



¿Se daban besitos?

Claro, no había roche. Hasta la mañana los vi apapachándose.



¿Y las familias de ambos?

Todos estaban juntos, se llevan muy bien. No hubo futbolistas ni figuras de la farándula, solo vi a Dorita Orbegoso.



(Deyanira Bautista)