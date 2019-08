Daniela Darcourt sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "Para una mujer no es bonito ni saludable"

Daniela Darcourt reapareció en la final de ‘Rein as del show’, después de dos meses de estar retirada de los escenarios porque le diagnosticaron pólipos en las cuerdas vocales, y no dudó en enviarle un mensaje a Yahaira Plasencia, quien habría retomado su relación con el futbolista Jefferson Farfán.



¿Qué opinas de la supuesta relación de Yahaira y Jefferson, pues al parecer él no la quiere ‘oficializar’?

Es un tema del que prefiero no opinar, porque tengo un concepto bastante diferente del amor y las relaciones. Cada quien lo maneja a su forma. Ahora tengo una relación de cuatro meses, estoy superfeliz y tranquila a mi manera.



¿Tú no estarías con alguien que te oculte?

Definitivamente, no. Para una mujer no es bonito ni saludable. Las mujeres somos muy sensibles y en la mayoría de ocasiones, estas cosas nos hacen mucho daño.



Es necesario que te ‘oficialicen’...

Sí, pero yo estoy tranquila, si ella (Yahaira) es feliz así, que le vaya de lo mejor y nada, ojalá pueda enamorarse de nuevo si es que así lo quiere.



Por otro lado, te vimos cantando en el programa. ¿Ya estás recuperada?

Estoy totalmente recuperada, ya está en cero. Ahorita estoy con la técnica de reforzar y sellar el tratamiento.



¿Estás trabajando con un nuevo mánager?

Sí, en este momento estoy terminando de armar mi equipo y estaré regresando a los escenarios a fines de agosto o quincena de setiembre.



En el programa, Gisela (Valcárcel) dio a entender que te habían explotado...

Me encantaría decir muchas cosas, pero está en el ámbito legal, son cosas que tienen mucho papeleo de por medio. Solo puedo decir que este proceso me ha servido muchísimo para saber quiénes están a mi alrededor. (La industria musical) no siempre es en beneficio de nuestro bolsillo, no soy millonaria, a mí me ven en mi carro del 2000.



¿Hiciste una denuncia por maltrato laboral?

No, más que denuncias son temas que se están solucionando vía cartas notariales, cosas que están por corregirse antes de dar el paso de la separación.



¿Tendrás que pagarle una penalidad de tu exmánager?

Por ese lado estamos tranquilos.



(Deyanira Bautista)