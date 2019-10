La reacción de Yahaira cuando la captan al lado de Jefferson Farfán en su fiesta de cumpleaños | VIDEO | FOTOS

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán ya no se esconden y se mostraron más unidos que nunca en la mega fiesta que el futbolista organizó en algún lugar de Lima donde contó con más de un centenar de invitados, entre los que no podían faltar la salsera, su familia, amigos y conocidos de la farándula peruana. ¿Esta fiesta fue la oportunidad para oficializar la relación amorosa con la intérprete de 'Le dije no'?



Eva Ayllón fue el plato fuerte de este evento, en el que Jefferson Farfán no escatimó en gastos para tener una fiesta a su nivel y en el que hagan sentir a sus invitados como verdaderos reyes. La criolla le dedicó unas palabras al futbolista y este le respondió en sus redes sociales expresándole su amor y admiración.



Sin embargo, la anécdota de la noche la puso precisamente Yahaira Plasencia. Jefferson Farfán se encontraba grabando la presentación de Eva Ayllón y las pantallas gigantes que habían a un lado del escenario mostraron el instante en que la salsera estaba al lado del futbolista, pero al darse cuenta que la estaban ponchando, ella solo atinó a salirse de la toma rápidamente, mientras que el popular '10 de la calle' se reía.



Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán juntos en la fiesta del futbolista. (Video: Instagram)

Yahaira Plasencia asistió a esta fiesta luciendo un sexy top blanco y una minifalda del mismo color, pero luego se cambió para subir al escenario junto a su banda y cantar sus mejores éxitos. Además, no dudó en cantarle el 'cumpleaños feliz' mientras Jefferson Farfán se encontraba al centro de la pista de baile.

Desde hace varios meses, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia ocultan su verdadera situación sentimental, pero lo que está claro es que ambos están más unidos que nunca, pues la salsera no solo cuenta con la aprobación de la mamá del futbolista, sino que se ha integrado muy bien al círculo íntimo de la 'Foquita', pues en las historias que subió en las redes sociales, se le pudo ver al lado de su popular ahijada y la hija de la estrella del Lokomotiv.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jefferson Farfán está de cumpleaños: Sus hijos le lanzaron huevos y así reaccionó el delantero nacional [VIDEO]



Video: Hijos de Jefferson Farfán

TE PUEDE INTERESAR: Así se lucieron Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en sus vacaciones en Cuba | VIDEO