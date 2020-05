¿SE ACABÓ LA ‘AMISTAD’? Todo parece indicar que la convivencia no fue lo de ellos. Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían ‘roto palitos’ durante la cuarentena por el coronavirus que afrontan en Rusia y la salsera estaría a punto de retornar a Perú.

Según la columna de ‘Pisa Pelota’, la ‘Foquita’ habría pedido a sus amigos cercanos que consigan un vuelo humanitario para que traiga a Lima a la cantante de salsa que lo estaba acompañando desde hace más de dos meses.

Al parecer, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán han tenido constantes diferencias en este periodo de aislamiento social y lo poco que quedaba de su romance parece que ya se terminó y la relación de ‘amigos’ no da para más.

“Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango”, se lee en la columna que fue publicada en Trome.

CONTAGIO EN CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE YAHAIRA

Tras las revelaciones que dio Jefferson Farfán en una conversación con Paolo Guerrero, el delantero del Lokomotiv comparte la casa con otras cuatro personas, y es probable que existan varios contagiados con el coronavirus. Es más, algunos señalan que pudieron contraer el virus cuando la salsera festejó su cumpleaños y mandaron decorar la casa para celebrar.

Sin embargo, Jefferson Farfán no es el primer ni único futbolista que ha dado positivo al coronavirus, pues muchos alrededor del mundo han superado la enfermedad.