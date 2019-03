El Zorro Zupe afirma que Jefferson Farfán está mortificado y que Ivana Yturbe cometió un error 

El ‘Zorro Zupe’ consideró que Ivana Yturbe cometió un error por el ‘ampay’ que le hicieron al lado de Mario Irivarren y reveló que 'La Foquita' Jefferson Farfán está mortificado por las bromas generadas a raíz de esta situación.



“¿Si Ivana quedó como infiel? Ella no se lo ha ‘chapoteado’ (besado) a Mario, pero sí estuvo mal que se vean a esa hora. Ivana es chibola, ha cometido errores, y grandes también. Ella se siente agobiada, triste y lamenta el momento. Jefferson está mortificado por ciertas cosas, por la ‘mofa’ y por las bromas”, acotó.

En tanto, Mario Irivarren aseguró que no tendría ningún problema en retomar su relación con Ivana Yturbe, luego que la modelo anunció que rompió con el futbolista Jefferson Farfán.



“¿Si quisieras regresar (con Ivana), regresas?”, le preguntaron a Mario en el programa ‘En boca de todos’, y él respondió: “Sin ningún problema, si yo quisiera (regreso), a mí no me importa lo que piensen los demás. Hago lo que quiero”.

Asimismo, dejó en claro que lleva una ‘buena relación’ con Ivana.

“No he vuelto con ella, todo es parte de la chacota. No sé cuáles son los grados de amistad, pero hay una buena relación”, indicó.



Mario añadió que no le prestó su auto a la ‘Princesa Inca’, como lo dijeron en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Ese Audi no es mío, si van a hacer un trabajo periodístico, háganlo bien, debieron revisar el número de la placa”, remarcó Irivarren.

En el espacio televisivo también estuvo como invitado el vidente Reinaldo Dos Santos y le dijo a Mario que él no tiene futuro con Ivana, porque se casará con una rubia con quien tendrá tres hijos