Jeffry ‘La Foquita’ Farfán, (Miguel Moreno) luego de ser presentado en Alianza Lima, se reunió en exclusiva con Trome para enseñarnos su flota de autos donde ‘tunea’ sus ‘naves’ y ahí entre fierros y aros, dijo que ahora celebrará sus goles bailando el ‘Rico, rico ’ porque el ‘Totó’ ya fue y que pidió un grifo porque tiene amigas plásticas que necesitan una ‘infladita’.

‘Jeffry’ y volviste al club de tus amores, pero ¿para qué has pedido el grifo?

Obviamente volví con mucha ilusión y bastante gasolina. Bueno, lo que pasa es que tengo tantos autos que necesito un grifo para mi solito, también porque como tengo tanta amigas con plástico, necesitan una ‘infladita’ y porque así ‘tanqueo’ a escondidas.

Dicen que los 70 mil cocos que recibirás de sueldo, solo te van a alcanzar para la chanfainita…

Es que como estamos en pandemia acepté el sencillo, así que tendré que sacar de mis ahorros para poder llegar al mes.

Y ese ‘look’ a lo Maluma y Nicky Jam, ¿quién te lo recomendó?

Este look es propio, pues Pablo Beltrán (caracterizador) es mi asesor de imagen y como ves, estoy ‘sabroso’.

Te han dado la ’10′ que pesa, ¿cómo vas a celebrar los goles, pues antes movías el Totó?

Los goles los voy a celebrar en el ‘bunker’ porque no puedo celebrar en la cancha por el contagio. Me dieron la ’10′ porque soy el ‘armador’ por eso los muchachos están esperando que ‘arme la juerga’ y el ‘Totó’ ya pasó de moda ahora bailaré el ‘Rico, rico’.

Has dicho que ‘de los pelos’ vas a traer a Paolo para la Alianza Lima

Sí, es más él ya se quiere venir por la Interoceánica lo malo es que está lloviendo por esa zona y las carreteras están mojadas y a mi compadre no le gusta esa canción. Pero la idea es jugar juntos y sacar a Alianza campeón de la Champions y si no se puede del Mundialito del Porvenir

¿Qué te dijo cuándo firmaste?

Me dijo: Te pasaste pa’ cobrar tanto, no me has dejado nada.

¿Cuéntanos un par de chistes de aliancistas ?

- A Alianza le han puesto: Dosis de vacuna China… solo funciona en la Segunda

- Precio de esponja Scocht Brite… sube con Ayudín

Melissa ha dicho que está contenta por tu regreso a ‘AL’, porque tus hijos están felices

La familia es lo más bonito que uno puede tener por eso tomé la decisión de volver por mis chibolos y unas primas que tengo que están buenas ... de salud.

La última, vas a enfrentarte al Manucci donde juega el ‘bobo ‘de Melissa, ¿no hay roches con el chibolo?

Para nada, es más si se casan estaría feliz así me bajan la pensión. Amor y Paz para todos con decirte que ya le perdoné a Waldir la propina que me debía cuando era niño, ahora él me cuidará mi ‘caña’.