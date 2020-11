SE VOLVIÓ A PRONUNCIAR. Jenko del Río estuvo este lunes en Amor y Fuego para hablar de su pasada relación con Paloma Fiuza, luego que la garota asegura que estaba arrepentida de haberse casado con él.

Gigi Mitre fue muy directa con el exchico reality y le preguntó directamente si contrajo matrimonio con la modelo para que consiga los papeles que le permitieran quedarse en el Perú. “Sí”, contestó muy seguro.

“Lo que pasa es que yo estaba con ella, yo la quería, yo la amaba. La veía que llegaba a la casa mal, llorando, no la podía ver así. (Le decía) no te quiero ver así, hay que hacer algo, nos casamos, adelantamos la boda, nos casamos y cosa que te dejan de molestar también”, dijo.

Jenko del Río lamentó volver a la televisión y al ojo público en estas circunstancias, pero indicó que está cansado de los frecuentes ataques e indirectas de Paloma Fiuza.

En ese sentido se refirió a las últimas declaraciones de la garota, quien dijo que fue una ‘sugar mommy’, haciendo referencia a que lo mantenía. “Ella dice que me daba comisiones a mí por sus eventos. Yo trabajaba con ella, ella me daba un porcentaje pero era porque me comía toda la chamba, era como una empresa”, indicó.

Jenko del Río sobre su boda con Paloma Fiuza: “Nos casamos para que tenga sus papeles”